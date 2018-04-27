أول تعليق من البيت الأبيض على بدء المحادثات بين الكوريتين

رحب البيت الأبيض بانعقاد القمة بين الكوريتين، فضلا عن خطط الاجتماع المزمع عقده بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان: "بمناسبة الاجتماع التاريخي بين رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نتمنى للشعب الكوري كل الخير، ونأمل أن تحرز المحادثات تقدما نحو مستقبل يحقق السلام والازدهار لشبه الجزيرة الكورية بأكملها".

على خلفية القمة بين الكوريتين، أكد البيت الأبيض، أن الاجتماع بين ترامب وكيم جونغ أون مخطط له خلال "الأسابيع المقبلة".

© REUTERS / زعيما كوريا الشمالية والجنوبية يبدآن قمة الكوريتين

وكان مراسل وكالة "سبوتنيك" قد أفاد، صباح اليوم الجمعة، بأن زعيما كوريا الشمالية والجنوبية بدأ قمة الكوريتين عند النقطة الحدودية في بانمونجوم.

وأوضح أنه خلال القمة، سيناقش رئيسا الدولتين الكوريتين في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، قضايا تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب والعالم واحتمالات إعادة التوحيد.

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".

يذكر أن الرئيس الجنوبي وصل بانمونجوم قبل نصف ساعة من الموعد.

وكيم جونغ أون هو أول زعيم كوري شمالي يعبر الحدود إلى الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية 1953.