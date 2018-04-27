بريطانيا تلجأ لـ"الناتو" خوفا من روسيا

لندن — سبوتنيك. وقال جونسون في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: إن "هذا الاجتماع الأول لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي منذ حادث سالزبوري والهجوم الكيميائي في سوريا، بمثابة لحظة مهمة لمناقشة مع وزراء خارجية دول الحلف الـ29" العلاقات من روسيا.
وأضاف، أن "قدرة الناتو على الاستجابة بسرعة قد أثبتت بالرد السريع للحلف بما يخص الهجوم الذي وقع في سالزبوري وفي سوريا، وذلك من خلال التضامن الذي برز مع الإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، ومثل هذا الدعم تلقيناه أيضا من الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول "السبع الكبار". نحن بحاجة إلى الحفاظ على الوتيرة لتحميل روسيا مسؤولية سلوكها المتهور والمزعزع للاستقرار".
يذكر أن العلاقات القائمة بين روسيا وبريطانيا ازدادت تأزما بشكل حاد، بعد وقوع حادث سالزبوري، حيث تم تسمم عقيد المخابرات العسكرية الروسية المتقاعد سيرغي سكريبال وابنته يوليا. وفي هذا السياق زعم الجانب البريطاني بأن روسيا متورطة في قضية التسمم المذكورة باستخدام مادة شالة للأعصاب. أما روسيا فتنكر ذلك بشك قاطع.
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