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08:25 27 أبريل/ نيسان 2018
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    مقاتلة إف-35

    مشروع قانون أمريكي لمنع حصول تركيا على مقاتلات إف-35

    © flickr.com/ Lockheed Martin
    العالم
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    قدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى الحيلولة دون تسليم المقاتلات إف-35 جوينت سترايك التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا شريكة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وإحدى الدول المشاركة في إنتاج الطائرات المتطورة.

    ووفقا لـ"رويترز"، يأتي مشروع القانون الذي قدمه السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد والسناتور الجمهوري توم تيليس والسناتور الديمقراطية جيان شاهين فيما تتراجع العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا التي أيدت الحرب على تنظيم "داعش" لكنها أصبحت قلقة على نحو متزايد من الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

    الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
    © AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP
    وكالة: أردوغان يتنحى عن منصبه في خطوة رمزية
    وأصدر الأعضاء الثلاثة في مجلس الشيوخ بيانا عبروا فيه عن قلقهم قائلين، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخوض "طريق الحكم الطائش والتغاضي عن سيادة القانون".

    وقال لانكفورد في البيان "تبتعد قرارات تركيا الاستراتيجية أكثر فأكثر مع الأسف عن المصالح الأمريكية وأحيانا تتعارض معها. وهذه العوامل تجعل تسليم تركيا تكنولوجيا إف-35 الحساسة وقدراتها المتطورة محفوفا بالمخاطر".

    وأعلن أردوغان حالة الطوارئ في تركيا بعد محاولة الانقلاب في يوليو/ تموز عام 2016. واعتقلت السلطات التركية منذ ذلك الحين عشرات الآلاف ولاحقت المعارضة ونفذت عمليات تطهير في الجيش والجهاز الإداري. ويقول أردوغان إن أنصار رجل دين مقيم في الولايات المتحدة يقفون وراء الانقلاب الفاشل.

    وأردوغان حليف بارز للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش لكنه أرسل قوات إلى منطقة عفرين التي يهيمن عليها الأكراد في شمال غرب سوريا هذا العام وهدد بسحق خطط أمريكية لتشكيل قوة أمنية محلية في شمال سوريا.

    مقاتلة إف-35
    © AP Photo / LM Ottero
    تسريبات... البنتاغون يتوقف عن تسلم مقاتلات إف-35 بسبب عيب خطير
    كما عبر أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة عن قلقهم لاحتجاز القس الأمريكي أندرو برانسون في تركيا التي يقيم فيها منذ فترة طويلة.

    وقالت جيان في البيان "إن قرار الرئيس أردوغان اتخاذ رهائن وسجن أمريكيين أبرياء في محاولة لاكتساب نفوذ على الولايات المتحدة أمر شنيع وكريه".

    وتعتزم تركيا شراء أكثر من 100 من طائرات إف-35. وتساهم شركات تركية بإنتاج أجزاء من الطائرة ومن المزمع أن تبدأ أنقرة تسلم أول طائرة من هذا الطراز في غضون عام.

    وسيحول مشروع القانون دون تسليم طائرات إف-35 لتركيا وسيمنع أنقرة من الحصول على الملكية الفكرية أو البيانات الفنية اللازمة لصيانة ودعم المقاتلات.

    انظر أيضا:

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    معركة خيالية: "سو-35" تهاجم و"إف-35" تحاول اللوذ بالفرار
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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الأمريكية التركية, أخبار العالم, طائرات إف 35, مشروع قانون, مجلس الشيوخ الأمريكي, رجب طيب أردوغان, تركيا, أمريكا
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