زعيم كوريا الشمالية: سأزور "البيت الأزرق" في هذه الحالة

كوريا الجنوبية — سبوتنيك. ونقل ممثل الإدارة الرئاسية لكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي عقب جولة المحادثات الصباحية، عن كيم جونغ أون قوله: "جئت لوضع حد للمواجهة".
ونقل مون تشي إينا عن كيم جونغ أون، قوله:" في حال تمت دعوتي مستعد بأي وقت للمجيء إلى البيت الأزرق، المقر الرئاسي في سيئول.
وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري بالمنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.
وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".
وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".
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