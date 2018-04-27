زعيم كوريا الشمالية: سأزور "البيت الأزرق" في هذه الحالة

أعلن ممثل الإدارة الرئاسية الكورية الجنوبية مون تشي إينا، اليوم الجمعة 27 أبريل / نيسان، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى وضع حد للمواجهة في شبه الجزيرة الكورية.

كوريا الجنوبية — سبوتنيك. ونقل ممثل الإدارة الرئاسية لكورية الجنوبية في مؤتمر صحفي عقب جولة المحادثات الصباحية، عن كيم جونغ أون قوله: "جئت لوضع حد للمواجهة".

© REUTERS / زعيما كوريا الشمالية والجنوبية يبدآن قمة الكوريتين

وأعرب زعيم كوريا الشمالية عن استعداده للذهاب إلى سول وزيارة المقر الرئاسي لرئيس كوريا الجنوبية في حال تمت دعوته.

ونقل مون تشي إينا عن كيم جونغ أون، قوله:" في حال تمت دعوتي مستعد بأي وقت للمجيء إلى البيت الأزرق، المقر الرئاسي في سيئول.

وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري بالمنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".



