رئيس كوريا الجنوبية يقترح مشروعا جديدا على كيم جونغ أون

كوريا الجنوبية — سبوتنيك. نقل ممثل الإدارة الرئاسية الكورية الجنوبية مون تشي إينا، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، عن مون جاي إن ، قوله: "في حل تم وصل السكك الحديدية بين الكوريتين، سيكون عندها من الممكن البدء بإطلاق القطارات عالية السرعة".
وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.
وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".
وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".
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