رئيس كوريا الجنوبية يقترح مشروعا جديدا على كيم جونغ أون

اقترح رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، على نظيره الشمالي كيم جون أون ، وصل السكك الحديدية بين الكوريتين، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون مقدمة لمشروع تشغيل القطارات فائقة السرعة بين الدولتين.

كوريا الجنوبية — سبوتنيك. نقل ممثل الإدارة الرئاسية الكورية الجنوبية مون تشي إينا، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، عن مون جاي إن ، قوله: "في حل تم وصل السكك الحديدية بين الكوريتين، سيكون عندها من الممكن البدء بإطلاق القطارات عالية السرعة".

ونقل مون تشي إينا عن كيم جونغ أون، قوله: "في حال تمت دعوتي مستعد بأي وقت للمجيء إلى البيت الأزرق، المقر الرئاسي في سيئول.

وبدأت قمة زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، اليوم الجمعة، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع الرئيس مون جاي إن.

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

وبدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا، "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".