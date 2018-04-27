وزير الخارجية الأمريكي يزور بروكسل لبحث اتفاق إيران النووي

وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو إلى بروكسل، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، لإجراء محادثات أوروبية، لتعزيز التعاون داخل حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية.

© REUTERS / AARON P. BERNSTEIN رسميا... بومبيو يتولى منصب وزير الخارجية الأمريكي

ويناقش الاجتماع سلوك روسيا في أوكرانيا، والوضع في جورجيا، وسوريا إلى جانب خطط تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية، بحسب تصريحات صحفية لمسؤول في الخارجية الأمريكية. بحسب وكالة "رويترز".

وذكر المسؤول الأمريكي أن بومبيو سيحث أعضاء الحلف على زيادة ميزانياتهم العسكرية لتحقيق هدف إنفاق اثنين في المئة من الناتج الاقتصادي على الدفاع سنويا بحلول عام 2024، إضافة إلى بحث الاتفاق النووي الإيراني، الذي يعد من المعارضين لإبرامه.

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي الجديد كل من السعودية وإسرائيل، الأسبوع المقبل.

وعمل بومبيو ضابطا في الجيش الأمريكي، وكان عضوا جمهوريا في مجلس النواب الأمريكي، ومن بين المخلصين للرئيس دونالد ترامب.