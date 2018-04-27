ماتيس: فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا وأمريكا لن تنسحب

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إن فرنسا أرسلت قوات خاصة إلى سوريا، لدعم القوات الأمريكية الموجودة هناك، مشيرا إلى أنه تم إرسال الجنود الفرنسيين خلال الأسبوعين الماضيين.

© AFP 2018 / Mandel NGAN ماتيس: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين في سوريا

وأضاف ماتيس، أمام الكونغرس أمس الخميس 26 أبريل/ نيسان، أن هدف إرسال القوات الخاصة الفرنسية إلى سوريا هو دعم الجهود الأمريكية لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب ".

وعن تصريحات الرئيس دونالد ترامب حول انسحاب أمريكا من سوريا قال ماتيس للجنة القوات المسلحة في الكونغرس: "لن ننسحب في الوقت الحالي".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة البيت الأبيض الثلاثاء الماضي، أن بلاده ستزيد مساهمتها في قوات التحالف، لمحاربة "داعش".