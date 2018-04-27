ترامب يدعم عرضا منافسا للمغرب على "مونديال 2026"

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، وجه فيها تهديدا غير واضح لدول قال إنها تكون مجموعة ضغط ضد الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: "لماذا ندعم تلك الدول مادامت لا تدعمنا".بعرض تنظيم كأس العالم عام 2026، الذي يتنافس عليه المغرب أيضا، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم 13 يونيو/ حزيران في موسكو.
وكتب ترامب: "إنه لأمر مخجل أن يعارضوا عرض الولايات المتحدة، بما في ذلك في الأمم المتحدة".
ورغم امتلاك أمريكا الشمالية ملاعب كبيرة وبنية تحتية ممتازة، إلا أنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو/ حزيران، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.
وصرح رئيس الاتحاد الفرنسي أن بلاده ستساند المغرب، كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو المقبلين دعمها للمغرب، أيضا، رغم عرض أمريكا التي استضافة المونديال عام 1994.
The U.S. has put together a STRONG bid w/ Canada & Mexico for the 2026 World Cup. It would be a shame if countries that we always support were to lobby against the U.S. bid. Why should we be supporting these countries when they don’t support us (including at the United Nations)?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2018
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