ترامب يدعم عرضا منافسا للمغرب على "مونديال 2026"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يؤيد عرض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، التي يسعى المغرب لتنظيمها بدعم من دول أفريقية وآسيوية وأوروبية.

جاء ذلك في تدوينة على "تويتر"، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، وجه فيها تهديدا غير واضح لدول قال إنها تكون مجموعة ضغط ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: "لماذا ندعم تلك الدول مادامت لا تدعمنا".

وتقدمت أمريكا وكندا والمكسيك بعرض تنظيم كأس العالم عام 2026، الذي يتنافس عليه المغرب أيضا، وسيتم اختيار الفائز في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) يوم 13 يونيو/ حزيران في موسكو.

وكتب ترامب: "إنه لأمر مخجل أن يعارضوا عرض الولايات المتحدة، بما في ذلك في الأمم المتحدة".

ورغم امتلاك أمريكا الشمالية ملاعب كبيرة وبنية تحتية ممتازة، إلا أنها لا تضمن الفوز في التصويت في يونيو/ حزيران، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يحصل العرض المغربي على دعم قوي من الدول الأفريقية ودول الشرق الأوسط.

وصرح رئيس الاتحاد الفرنسي أن بلاده ستساند المغرب، كما أعلنت روسيا التي تستضيف النهائيات في يونيو ويوليو المقبلين دعمها للمغرب، أيضا، رغم عرض أمريكا التي استضافة المونديال عام 1994.