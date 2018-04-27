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    مجلس الدوما

    مجلس الدوما: لقاء رئيسي الكوريتين يتيح الفرصة لتوحيد البلدين

    © Sputnik . Sergei Kuznetsov
    العالم
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    رأى رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان) الروسي فلاديمير شامانوف، اليوم الجمعة، أن لقاء زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية يشير إلى إمكانية محتملة لتوحيد البلدين.

    كيم ومون خلال القمة
    © REUTERS / HANDOUT
    انتهاء أول جلسة محادثات في قمة الكوريتين
    موسكو — سبوتنيك. وقال شامانوف للصحفيين: "حقيقة وصول الزعيمين من الجيل الجديد إلى هذا المستوى، يشير إلى أنه يمكنهما توحيد البلاد كأمة واحدة".

    وأعاد البرلماني إلى الأذهان أنه في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما أصبح من الواضح أن ألمانيا خسرت آفاق الدولة الواحدة، لأن حلفاء الاتحاد السوفييتي كانوا يعيقونها، تم تقسيمها إلى قسمين.

    وأوضح متابعا: "لكن الأحداث اللاحقة أدت إلى حقيقة أن ألمانيا اليوم هي دولة واحدة، الطريق لم يكن سريعاً، لكن تم إيجاد سابقة في التاريخ الحديث".

    وفي نقس الوقت شدد السياسي على أن "الدرجة لا تتحدد بالمحادثات، بل بالأعمال التي تنفذ وبالأفعال"، مشيرا إلى أنه من الضروري متابعة تطور الأحداث، ولكن الخطوات الأولى قد اتخذت.

    هذا وأصبح كيم جونغ أون اليوم الجمعة أول زعيم كوري شمالي يعبر خط الحدود العسكرية ويدخل منطقة مسؤولية كوريا الجنوبية في الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين حيث بدأ لقاءه مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، ومن المتوقع أن يبحث رئيسا الدولتين الكوريتين قضايا تحسين العلاقات بين الشمال والجنوب، والسلام وآفاق إعادة التوحيد.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    مون جاي إن, كيم جون أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, روسيا
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