رئيس الوزراء الياباني: آن الأوان لرفع التعاون مع روسيا إلى مستوى جديد

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن عزمه بذل المزيد لتعزيز العلاقات الروسية اليابانية، مشيرا إلى أن الأوان قد آن لرفعها إلى مستوى جديد.

© Sputnik . Sergei Guneev سفير اليابان لدى موسكو: شينزو آبي يزور روسيا مايو المقبل

موسكو — سبوتنيك. وقال آبي في رسالته الترحيبية بالمشاركين في منتدى "روسيا — اليابان: نقاط الالتقاء": "أنا مليء بالعزم، أخذنا بيد الرئيس بوتين وبأيدي الشعب الروسي، لتحقيق المزيد من التقدم في العلاقات اليابانية الروسية".

وأضاف رئيس الوزراء الياباني في رسالته التي تلاها على الحضور السفير الياباني في روسيا، تويهيسا كودزوكي: "ألم يحن الأوان الآن لنا جميعا لرفع العلاقات اليابانية الروسية إلى مستوى جديد؟".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قد ذكر خلال لقائه نظيره الياباني تارو كونو، أواخر العام الماضي، أن بلاده تلحظ تقدما في أغلب مجالات التعاون مع اليابان.