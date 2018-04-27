زعيم المعارضة في أرمينيا يؤكد بحثه الوضع في البلاد مع الرئيس سركسيان

أكد زعيم حركة الاحتجاج في أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الجمعة، أنه بحث الوضع في البلاد مع رئيس الجمهورية أرمين سركسيان.

يريفان — سبوتنيك. وكتب باشينيان على صفحته في "فيسبوك": "مساء أمس التقيت برئيس أرمينيا، أرمين سركسيان. ناقشنا الوضع الراهن في البلاد وسبل حل المشاكل القائمة".

كما أوضح باشينيان أن الرئيس سركسيان، اصطحب معه وثيقة تُثبت بأنه ليس مواطنا بريطانيا منذ عام 2011. وكان باشينيان قد أعلن قبل ذلك، أن الجنسية البريطانية السابقة لسركسيان تعتبر عائقا أمام شغله منصب رئيس البلاد.

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يذكر أن تظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان، رئيسا للوزراء، بدأت يوم الجمعة 13 نيسان/ أبريل، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية. ثم في اليوم التالي، أعلن المحتجون بداية "ثورة مخملية" في أرمينيا.

وفي هذه الظروف وافق البرلمان الأرمني يوم 17 نيسان/ أبريل علي انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد موافقته على إدخال تعديلات على دستور البلاد تحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى النظام البرلماني يتمتع من خلاله رئيس الوزراء بأوسع الصلاحيات. وفي 23 نيسان/ أبريل، أي بعد أقل من أسبوع واحد من انتخابه، قدم سركسيان استقالته، تحت تأثير مواصلة تظاهرات الاحتجاج.