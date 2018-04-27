ترامب فخور بالقمة التاريخية بين زعيمي الكوريتين

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بلقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، لكنه أبدى قدرا من التشكك في طول مدة صمود الدبلوماسية الإيجابية.

© AFP 2018 / Korea Summit Press Pool الرئيسان الكوريان يغرسان شجرة صنوبر تحمل معنى تاريخيا للبلدين

كتب ترامب على "تويتر" "بعد عام غاضب شهد إطلاق صواريخ وتجارب نووية، ينعقد الآن اجتماع تاريخي بين كوريا الشمالية والجنوبية، أشياء طيبة تحدث، لكن الزمن وحده هو الذي سيتحدث عن النتائج".

وفي تغريده أخرى كتب ترامب: "الحرب الكورية تضع أوزارها! الولايات المتحدة وشعبها العظيم يجب أن يفخروا بقوة بما يحدث في كوريا الآن".

وأفاد البيان الختامي للقمة أن الكوريتين تعتزمان توقيع معاهدة سلام تعلن فيها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا نهاية الهدنة، المستمرة منذ عام 1953، من أجل تحويلها إلى معاهدة سلام. ولهذا الغرض ستعمل كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على عقد قمة ثلاثية أو رباعية بهدف إقامة نظام سلام متين".