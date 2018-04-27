حركة في مالي تقتل مسلحين انتقاما لمقتل مدنيين

أعلنت حركة "ازواد- ميسا" في جمهورية مالي أنها قتلت 4 مسلحين اليوم الجمعة انتقاما لمقتل 12 مدنيا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس في مخيم "أكلاز".

نواكشوط — سبوتنيك. قالت حركة "ازواد- ميسا" في بيان لها حصلت "سبوتنيك" اليوم الجمعة على نسخة منه: "بعد مقتل 12 مدنيا في مخيم أكلاز قامت دورية تابعة للحركة بمطاردة المجرمين حيث تمت تصفية 4 منهم بعد معارك ضارية".

© AFP 2018 / Souleymane Ag Anara مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": هجوم يخلف جرحى في صفوف الجنود الفرنسيين في مالي

وأضافت الحركة الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة مع الحكومة "تم حجز الأسلحة والمعدات ولا زالت الدورية تطارد بقية المجرمين".

وكان مسلحون قد هاجموا يوم أمس مخيم "أكلاز" في مالي بالقرب من الحدود النيجيرية، وقتلوا 12 مدنيا.

وقال مصدر أمني من مالي لوكالة "سبوتنيك" عن هذا الهجوم أن "معظم القتلى شباب عزل تم إعدامهم بأسلحة أوتوماتيكية"، معربا عن اعتقاده أن "المسلحين من جماعة أنصار السلام والمسلمين… وحسب ما صرح به الناجون فإن المسلحين اقتحموا المخيم بعشرة دراجات نارية وارتكبوا هذه المذبحة".

وتعرف مناطق مالي الشمالية والشرقية اضطرابا أمنيا كبيرا بسبب سيطرة الحركات المسلحة على المنطقة.