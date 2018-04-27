بوغدانوف: أمريكا قد تخفي نيتها زيادة الضغط على روسيا في سوريا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة في سوريا قد تخفي نوايا الأمريكيين، لزيادة الضغط على روسيا، وليس القلق بشأن التسوية.

موسكو — سبوتنيك. قال بوغدانوف، خلال اجتماع مائدة مستديرة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان: "يبدو أن الشيء الرئيس الآن بالنسبة للأعضاء الغربيين في مجلس الأمن الدولي، هو الضغط المستمر على روسيا، وليس القلق بشأن التسوية في سوريا".

© REUTERS / Francois Walschaerts موغيريني: روسيا وإيران لا تؤمنان بالحل العسكري في سوريا وعلينا الحد من التوتر

وأضاف بوغدانوف: "هذا يتضح من مسودة القرار التي طرحها الفرنسيون، في 14 أبريل، وتكرار كل المقاطع الاستفزازية نفسها وتحميل المسؤولية عن ما يحدث في سوريا لدمشق وموسكو".

وكان مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أعلن أن بلاده، والولايات المتحدة وبريطانيا، ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بشأن الأزمة السورية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل معالجة 4 نقاط هي: "تدمير أسلحة النظام السوري الكيميائية، واجتثاث الإرهاب، وإيصال المساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وتفعيل مفاوضات سياسية تحت مظلة الأمم المتحدة".

وصوت مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق، برفض مشروع قرار روسي يدعو لإدانة الضربات، التي وجهتها القوات الأمريكية، والبريطانية، والفرنسية، مؤخرا، واستهدفت منشآت للحكومة السورية.