سويسرا صدرت لشركة خاصة في سوريا مادة يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين

وأوضح المتحدث للوكالة أن "مادة كحول الأيزوبروبيل (الأيزوبروبانول ، البروبانول 2 ، ديميثيل كاربنول)، تستخدم على نطاق واسع في الإنتاج التجاري لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، كما أنها لا تندرج تحت الحظر على عمليات التوريد، وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولا تخضع لضوابط الرقابة على الصادرات.
كما شدد مايينفيش، على أن الشركة السورية المذكورة لم تتأثر بالعقوبات المفروضة على سوريا وحتى الآن غير مدرجة على قائمة العقوبات.
وأشار مايينفيش، إلى أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على الاستخدام غير القانوني لمادة الأيزوبروبانول في سوريا، رغم ذلك تعتزم الحكومة السويسرية تشديد الرقابة على توريد هذه المادة.
وقال ردا عن سؤال في هذا الشأن: "حتى الآن لم يكن هناك أي مؤشر على سوء الاستخدام في سوريا".
وأضاف المتحدث أنه "على النقيض من الاتحاد الأوروبي، الذي حظر تصدير الأيزوبروبانول إلى سوريا بسبب العقوبات ضد سوريا، سويسرا تنظم تصدير هذه المنتجات بموجب القانون بشأن مراقبة الصادرات من الأشياء الثمينة والممتلكات، ولا يحظر تصدير هذه المنتجات من سويسرا، طالما لا توجد مؤشرات على استخدامه غير القانوني".
وشدد المتحدث على أنه "وبعد الأحداث الأخيرة في سوريا والوضع الحرج على أرض الواقع، لن يُسمح بتوريد هذا المنتج، بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات لاتخاذ تدابير أكثر صرامة.
الجدير بالذكر أن الأيزوبروبانول هو سائل شفاف عديم اللون تمامًا وذو رائحة كريهة بشكل متميز وصيغته الكيميائية هي"C3H8O"، ويستخدم هذا الكاشف على نطاق واسع في الإنتاج كبديل للإيثانول، وغالبا ما يستخدم في صناعة المطهرات ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية المنزلية، ومانع للتجمد والعطور، كما أنه يستخدم لتنظيف المعادن والزجاج والأسطح الأخرى من الشحوم والأوساخ، بالإضافة إلى غسيل لوحات بعد أعمال اللحام.
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