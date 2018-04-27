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17:20 27 أبريل/ نيسان 2018
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    التخلص من آخر ذخيرة كيميائية في روسيا

    سويسرا صدرت لشركة خاصة في سوريا مادة يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين

    © Sputnik . Iliya Pitalev
    العالم
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    أعلن المتحدث الصحفي باسم أمانة الدولة للاقتصاد في الوزارة الاتحادية للاقتصاد والتعليم والعلوم في سويسرا، فابيان مايينفيش، اليوم الجمعة، أن سويسرا صدرت إلى شركة خاصة في سوريا عام 2014 خمسة أطنان من مادة "الأيزوبروبانول" التي يمكن استخدامها في إنتاج غاز السارين.

    مشفى سوري
    © REUTERS / BAZ RATNER
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    جنيف — سبوتنيك. وقال مايينفيش لوكالة "سبوتنيك": "سلم المصدر السويسري عام 2014 خمسة أطنان من الأيزوبروبانول إلى شركة أدوية سورية خاصة والتي تتعامل مع شركات أدوية سويسرية ولم تكن هناك أية شحنات أخرى".

    وأوضح المتحدث للوكالة أن "مادة كحول الأيزوبروبيل (الأيزوبروبانول ، البروبانول 2 ، ديميثيل كاربنول)، تستخدم على نطاق واسع في الإنتاج التجاري لإنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، كما أنها لا تندرج تحت الحظر على عمليات التوريد، وفقا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولا تخضع لضوابط الرقابة على الصادرات.

    علم سويسرا
    © Fotobank.ru/Getty Images /
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    وقال بهذا الخصوص: "وبما أن الأيسوبروبانول يمكن استخدامه لأغراض غير مشروعة، فإنه يخضع للالتزام بالتوجيهات بهذا الصدد، ولم تكن لدى أمانة الدولة الاقتصادية أية اعتراضات بالنسبة إلى الشحنة، التي أبلغ عنها الطرف المصدر، حيث لم يكن هناك أي دليل على تورط هذه الشركة السورية في البرنامج العسكري السوري أو أنها ستستخدم المادة لأغراض غير مشروعة".

    كما شدد مايينفيش، على أن الشركة السورية المذكورة لم تتأثر بالعقوبات المفروضة على سوريا وحتى الآن غير مدرجة على قائمة العقوبات.

    وأشار مايينفيش، إلى أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن على الاستخدام غير القانوني لمادة الأيزوبروبانول في سوريا، رغم ذلك تعتزم الحكومة السويسرية تشديد الرقابة على توريد هذه المادة.

    وقال ردا عن سؤال في هذا الشأن: "حتى الآن لم يكن هناك أي مؤشر على سوء الاستخدام في سوريا".

    وأضاف المتحدث أنه "على النقيض من الاتحاد الأوروبي، الذي حظر تصدير الأيزوبروبانول  إلى سوريا بسبب العقوبات ضد سوريا، سويسرا تنظم تصدير هذه المنتجات بموجب القانون بشأن مراقبة الصادرات من الأشياء الثمينة والممتلكات، ولا يحظر تصدير هذه المنتجات من سويسرا، طالما لا توجد مؤشرات على استخدامه غير القانوني".

    وشدد المتحدث على أنه "وبعد الأحداث الأخيرة في سوريا والوضع الحرج على أرض الواقع، لن يُسمح بتوريد هذا المنتج، بالإضافة إلى ذلك، هناك إجراءات لاتخاذ تدابير أكثر صرامة.

    الجدير بالذكر أن الأيزوبروبانول هو سائل شفاف عديم اللون تمامًا وذو رائحة كريهة بشكل متميز وصيغته الكيميائية هي"C3H8O"، ويستخدم هذا الكاشف على نطاق واسع في الإنتاج كبديل للإيثانول، وغالبا ما يستخدم في صناعة المطهرات ومستحضرات التجميل والمواد الكيميائية المنزلية، ومانع للتجمد والعطور، كما أنه يستخدم لتنظيف المعادن والزجاج والأسطح الأخرى من الشحوم والأوساخ، بالإضافة إلى غسيل لوحات بعد أعمال اللحام.

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    الكلمات الدلالية:
    العقوبات على سوريا, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, سويسرا, سوريا
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