خبير صيني: دور الصين وروسيا واليابان غير واضح في مباحثات الكوريتين المستقبلية

صرح الخبير الصيني في العلوم السياسية، تساو تشين، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أن دور الصين وروسيا واليابان، في المحادثات المستقبلية بين الكوريتين حول إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، غير واضح بعد، مشيرا في ذات الوقت، إلى ضرورة أن تحل هذه المسألة بالتعاون مع الولايات المتحدة.