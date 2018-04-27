ستولتنبرغ مفتتحا اجتماع وزراء خارجية الناتو: سنركز على العراق

صرح الأمين العام لحلف الناتو، يانس ستولتنبرغ، بأن اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو الـ29، اليوم، سيتناول مكافحة الإرهاب، منوها إلى أن التركيز سيكون على الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعاون حلف شمال الأطلسي مع الأردن وتونس وباقي الشركاء في المنطقة.

أمستردام- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال كلمته الافتتاحية في آخر اجتماع في مقر الناتو الحالي: "في هذه الجلسة الصباحية سنركز على الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار".

© REUTERS / YVES HERMAN سوريا على طاولة الناتو وأمريكا تطالب الأعضاء بزيادة الإنفاق وتحذر من روسيا

وأضاف الأمين العام لحلف الناتو:"وسنركز أيضا على مهمتنا في العراق وسنناقش كيفية تعاوننا مع الأردن وتونس وباقي شركائنا في المنطقة".

وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح، يوم أمس، بأن وزراء خارجية دول حلف الناتو سيعقدون اجتماعا اليوم لمناقشة العلاقات مع روسيا، مشددا على أنه في ظروف التوتر الكبير القائم من المهم استمرار الحوار مع روسيا.