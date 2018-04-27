ستولتنبرغ مفتتحا اجتماع وزراء خارجية الناتو: سنركز على العراق

أمستردام- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال كلمته الافتتاحية في آخر اجتماع في مقر الناتو الحالي: "في هذه الجلسة الصباحية سنركز على الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار".
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو:"وسنركز أيضا على مهمتنا في العراق وسنناقش كيفية تعاوننا مع الأردن وتونس وباقي شركائنا في المنطقة".
وكان الأمين العام لحلف الناتو قد صرح، يوم أمس، بأن وزراء خارجية دول حلف الناتو سيعقدون اجتماعا اليوم لمناقشة العلاقات مع روسيا، مشددا على أنه في ظروف التوتر الكبير القائم من المهم استمرار الحوار مع روسيا.
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