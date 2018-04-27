ستولتنبرغ يصف بومبيو بالملتزم القوي بالحلف ويناقشان موضوع روسيا

صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، أنه ناقش موضوع روسيا مع وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، قبل بدء المحادثات بين وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل.

© AP Photo / ترامب: يصعب تصديق وجود عوائق لتعيين مايك بومبيو وزيرا للخارجية

موسكو- سبوتنيك. وقال الأمين العام للصحفيين: "حقيقة وصول وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو إلى بروكسل فوراً (بعد القسم)، يظهر التزامه الشخصي القوي بالحلف، وهذا يؤكد التزام الولايات المتحدة".

وأضاف ستولتنبرغ: "لقد عقدنا اجتماعا ثنائيا صباح اليوم وكان مفيداً، وناقشنا الاستعدادات للقمة في تموز/يوليو، وكذلك موضوع روسيا".

وصادق مجلس الشيوخ الأميركي، يوم أمس الخميس في 26 نيسان/أبريل، على تعيين المدير السابق للاستخبارات المركزية "سي آي إيه" مايك بومبيو وزيرا للخارجية، ويعتبر هذا الاجتماع الوزاري هو الأول له مع الحلفاء في الناتو.