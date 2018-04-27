الأمير وليام وزوجته يطلقان هذا الاسم على مولودهما الجديد

© REUTERS / POOL أول صور لمولود الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون الثالث

وأطلق الزوجان الملكيان، اسم لويس آرثر تشارلز، على مولودهما الثالث، الذي رزقا به الثلاثاء 23 أبريل الجاري.

وقال قصر كينسنغتون عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "سيعرف الصغير باسم صاحب السمو الملكي الأمير لويس".

​وولد الأمير وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش يوم 23 أبريل، وكان وزنه 3.7 كيلوغرام تقريبا عند الميلاد.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 27, 2018

وسيحمل المولود الجديد الترتيب الخامس في ولاية العرش، بعد شقيقه الأمير جورج (4 سنوات)، وشقيقته شارلوت (عامان)، ووالده الأمير وليام، وجده ولي العهد الأمير تشارلز.