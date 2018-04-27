جاويش أوغلو: تركيا لن تقبل لغة العقوبات في مسألة استيراد منظومات "إس-400" الروسية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب محادثاته مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، على هامش لقاء وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل، أن بلاده لن تقبل بلغة العقوبات في مسألة استيرادها منظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

أنقرة — سبوتنيك . وقال الوزير: "ناقشنا موضوع "إس-400" مع بومبيو، وقلنا له إننا نحتاج لهذه المنظومات، وعملية شراء منظومة الدفاع الجوي "إس- 400 " انتهت قبل العقوبات، فرد الوزير الأمريكي قائلا: "إذا اشتريتم "إس-400"، فسنفرض عقوبات"، وهذه اللغة لا تنفع معنا، موضوع "إس — 400" انتهى، لكن مازالت لدينا حاجة لمنظومات دفاع جوي، إذا حصلنا على عرض جيد من حلفائنا حول "باتريوت" أو غيرها من المنظومات، فسننظر فيها".

وكان الجانبان الروسي والتركي قد وقعا اتفاقية قرض لتوريد "إس-400"، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، واتفق الجانبان على التعاون التكنولوجي في هذا المجال من أجل تطوير إنتاج منظومات الصواريخ المضادة للطائرات في تركيا.