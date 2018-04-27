تعرف على العبارات المكتوبة على اللوحة خلف زعيمي الكوريتين

عقد زعيما الكوريتين الشمالية والجنوبية، اليوم الجمعة، قمة عند النقطة الحدودية في بانمونجوم، حيث عبر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خط ترسيم الحدود العسكري في المنطقة الواقعة تحت مسؤولية كوريا الجنوبية لعقد قمة مع نظيره الجنوبي مون جاي إن.

© REUTERS / رئيس كوريا الجنوبية يقترح مشروعا جديدا على كيم جونغ أون

وقال كيم خلال اجتماعه مع الرئيس مون في بداية المحادثات: "وصلنا إلى هنا بشعور في بداية تاريخ جديد على طريق السلام والازدهار".

بدوره، دعا الرئيس الكوري الجنوبي نظيره الشمالي للتوصل إلى اتفاق في هذه القمة التاريخية بينهما، مضيفا: "إذا أجرينا حوارا مخلصا، فيمكننا تقديم هدية عظيمة لأمتنا وشعوب كوكبنا الساعية للسلام".

وخلال إحدى جلساتهما، ظهرت خلفهما على الحائط لوحة مكتوب عليها باللغة الكورية العبارات التي يمكن ترجمتها كالآتي:

"بلدنا مختلف عن الصين… لأنها لا تتواصل مع "كانجي"… وبسبب هذا، هناك شيء يريد شعب أحمق تحقيقه… هناك الكثيرين ممن لا يستطيعون فتح عقولهم في النهاية… أنا أتعاطف مع هذا الأمر، ما يصنع ثمانية وعشرين حرفا جديدا… وهو ما يجعل من السهل على كل شخص أن يتعلم ويكتب بشكل مريح".

ويبدو من هذه الكلمات أنها حكمة أو مقولة شعبية شهيرة قد تكون متداولة في تلك البلاد.

علما أن العبارة بالكورية جاءت على الشكل التالي:

(우리나라의 말이 중국말과 달라

한자와는 서로 통하지 아니하므로

이런 까닭에 어리석은 백성이 이르고자 하는 바가 있어도

마침내 그 뜻을 실히 펴지 못하는 사람이 많으니라.

내가 이를 불쌍히 여겨새로 스물여덟 글자를 만드니

사람마다 쉽게 익혀 날로 씀에 편안하게 할 따름이니라)