وزير الخارجية الأمريكي: ترامب ينسحب من الاتفاق النووي في حال عدم تعديله

قال وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن الانسحاب من اتفاق إيران النووي، لكن من المستبعد أن يبقى فيه دون تغييرات جوهرية.

© REUTERS / SHANNON STAPLETON ترامب: إيران فشلت على كل المستويات وحان وقت التغيير

بركسل- سبوتنيك. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية حلف شمال الأطلسي: "لم يتم اتخاذ قرار، الفريق يعمل وأثق في أننا سنجري كثيرا من المحادثات لتحقيق ما أعلنه الرئيس".

وأضاف: "ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة، وبدون التغلب على عيوب الاتفاق، من المستبعد أن يبقى (ترامب) في ذلك الاتفاق".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، يوم الاثنين، 9 أبريل/نيسان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي، مؤكداً أن رد إيران سيكون أقوى مما يتخيل.

وقال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، خلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: "إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فسوف يندمون بالتأكيد. سيكون ردنا أقوى مما يتخيلونه ويرون ذلك في غضون أسبوع"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس".