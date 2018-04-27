وزير الخارجية الأمريكي: ترامب ينسحب من الاتفاق النووي في حال عدم تعديله

وأضاف: "ما لم يتم إجراء إصلاحات ملموسة، وبدون التغلب على عيوب الاتفاق، من المستبعد أن يبقى (ترامب) في ذلك الاتفاق".
يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال، يوم الاثنين، 9 أبريل/نيسان، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيندم إذا انسحب من الاتفاق النووي، مؤكداً أن رد إيران سيكون أقوى مما يتخيل.
وقال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، خلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية: "إيران لن تنتهك الاتفاق النووي لكن إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فسوف يندمون بالتأكيد. سيكون ردنا أقوى مما يتخيلونه ويرون ذلك في غضون أسبوع"، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس".
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