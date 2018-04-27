بنس: أمريكا تواصل الضغط بلا هوادة على كوريا الشمالية

قال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل الضغط على "كوريا الشمالية".

وتابع بنس أن ما قامت به كوريا الشمالية تجاه "نزع السلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية "مجرد خطوة واحدة"، حسب "رويترز".

© AP Photo / Korea Summit Press Pool زعيم كوريا الشمالية: سأزور "البيت الأزرق" في هذه الحالة

وأضاف بنس أن أية محادثات وتعهدات وتأكيدات من كوريا الشمالية "ستقابل بتحفظ ويقظة وتحقق".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي إلى أن أمريكا تواصل الإعداد لقمة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وأكد بنس: "كما قلنا من قبل، ستستمر بلادنا في حملة الضغط بلا هوادة".

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن الهدف المشترك للبلدين هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

وجاء في بيان القمة، الصادر اليوم الجمعة 27 أبريل: "أكد الجنوب والشمال أن هدفهما المشترك هو تنفيذ عملية نزع الأسلحة النووية بالكامل من شبه الجزيرة الكورية. واتفق الجنوب والشمال على إجراء خطوات نشطة للتعاون مع المجتمع الدولي في قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".