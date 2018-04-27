ترامب: على دول الشرق الأوسط تكثيف إسهاماتها في قتال "داعش"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الجمعة، بأن على دول الشرق الأوسط تكثيف إسهاماتها في قتال "داعش".

وجاء تصريح ترامب على هامش لقاء جمعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البيت الأبيض. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب: يجب أن نضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم توسيع عملياتها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا، ولا تعتزم سحب قواتها من هناك في الوقت الحالي بسبب زيادة نشاط الإرهابيين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت عن سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء تواجد القوات الأمريكية في سوريا وإحلال تحالف عربي مكانها، لضمان الاستقرار شمال شرقي سوريا.