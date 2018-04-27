بومبيو: الضغط الاقتصادي جعل كوريا الشمالية تعتقد أن من مصلحتها الحديث عن نزع "النووي"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، جاد بشأن المفاوضات.

© REUTERS / Korea Summit Press Pool بنس: أمريكا تواصل الضغط بلا هوادة على كوريا الشمالية

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن العمل جار لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم جمهورية كوريا الشمالية كيم جونغ أون، و"إذا تمكنا من التوصل إلى قرار بشأن مسألة نزع السلاح النووي فإن هذا سيكون حدثا عظيما بالنسبة للعالم".

ويذكر بأن مايك بومبيو عقد لقاء شخصيا مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون، في وقت سابق، وقبل أن يشغل منصبه الحالي، كوزير لخارجية الولايات المتحدة.