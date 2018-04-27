ميركل: الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافيا ويجب كبح نفوذها

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، إن الاتفاق النووي لم يعد كافيًا، و"يجب كبح نفوذها".

وأضافت ميركل خلال زيارتها الحالية لأمريكا أن "النفوذ السوري والإيراني في لبنان يدعو للقلق ولا بد من وضع حد له"، حسب "رويترز".

© AP Photo / وزير الخارجية الأمريكي يزور بروكسل لبحث اتفاق إيران النووي

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة 27 أبريل/ نيسان، إنه "يجب ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد مصير خطة العمل المشتركة الشاملة التي أبرمها المجتمع الدولي مع إيران.

وقال مستشار المرشد الأعلى في إيران للشئون الدولية، علي أكبر ولايتي، إن بلاده ستعمل بما يخدم مصلحتها إذا كان طرف من الأطراف يريد نقض الاتفاق النووي.