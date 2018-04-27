بومبيو: أمام أوكرانيا الكثير للانضمام إلى الناتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن مجلس وزراء خارجية الناتو ناقش، اليوم الجمعة، إمكانية انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، مشيرا إلى أنه يتعين على كييف تنفيذ الكثير من العمل لتحقيق الانضمام إلى الحلف.

بروكسل — سبوتنيك . وقال بومبيو: "اليوم كان هناك نقاش حول أوكرانيا ، بشأن انضمامها المحتمل، ولكن يوجد هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليها أن تنجزه، من أجل تحقيق ذلك".

ومن الجدير بالإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني، بيتر بوروشينكو، صادق يوم 28 آذار/ مارس الماضي، على ما سمي بالبرنامج القومي للتعاون تحت رعاية لجنة الناتو- أوكرانيا لعام 2018. والذي ينبغي أن يضمن تنفيذ المهمات الأولوية في تعاون أوكرانيا مع حلف شمال الأطلسي، وكذلك تنفيذ القرارات ذات الصلة التي اعتمدت في اجتماع لجنة الناتو وأوكرانيا.

وكانت دول حلف شمال الأطلسي أعلنت، في وقت سابق، عن عدد من الإجراءات لتوسيع الأنشطة العسكرية في أوروبا وأوكرانيا، بما في ذلك تعزيز قوات الرد السريع والتوسع الكبير في برنامج التدريبات والدوريات وزيادة الإنفاق الدفاعي، فيما تعرب روسيا مرارا عن قلقها لتزايد نشاط الناتو العسكري بالقرب من حدودها.