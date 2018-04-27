الرئيس الأفغاني ومايك بنس يبحثان سبل دعم القوات الأفغانية

أفادت الرئاسة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني بحث مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة، سبل دعم وتأمين المستلزمات الضرورية للقوات الأمنية الأفغانية.

كابول- سبوتنيك. وأشار بيان صادر عن القصر الرئاسي — تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة عنه إلى أن "الجانبين تباحثا حول قضايا مختلفة تخص أفغانستان والمنطقة وتحديداً حول دعم سلاح الجو وتأمين المستلزمات الضرورية للقوات الامنية والدفاعية عند الحاجة".

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كما تناول الرئيس غني ونائب الرئيس الأميركي خلال المحادثة الهاتفية الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة إلى أفغانستان وجنوب آسيا وقضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والانتخابات المقبلة، حيث أكد غني على التزام الحكومة على إقامة الانتخابات البرلمانية والمجالس البلدية في موعدها المقرر، لافتا إلى أن هذا الموضوع على سلم أولوياتهم.

وقدم بنس التعازي بالنيابة عن الشعب والحكومة الأميركية لسقوط ضحايا مدنيين في الاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته كابول الأحد الماضي بالقرب من مركز لتسجيل الناخبين.

ونقل بيان الرئاسة الأفغانية عن بنس قوله:

"إن بلادنا مستعدة للتعاون وتقديم مساعدة أفغانستان على إقامة الانتخابات المقبلة وفي جميع المجالات الأخرى".

وطمأن نائب الرئيس الأميركي، الرئيس الأفغاني، بأن واشنطن تقف إلى جانب شعب أفغانستان حتى تحقيق البلاد الأمن والاستقرار المستدام، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية ستعمل على تقوية علاقات التعاون مع أفغانستان.