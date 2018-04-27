الخارجية الأمريكية توافق على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين

قالت وكالة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان، اليوم الجمعة، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع طائرات هليكوبتر هجومية للبحرين بقيمة تقديرية تبلغ 911 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي إن شركة "جنرال إلكتريك" ووحدة "بيل هليكوبتر" التابعة لشركة تيكسترون هما المتعاقدان الرئيسيان في الصفقة، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وفي تصريحات سابقة لراديو سبوتنيك، قال رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الدكتور هشام جابر: هناك مليارات الدولارات تصرف على شراء الأسلحة بلغت في الفترة الأخيرة 700 مليار دولار، حيث أوهمت الولايات المتحدة دول الخليج بأن إيران هي العدو المحتمل للخليج مع أن إيران لم تعلن أي بادرة للحرب.

وأضاف جابر: أمريكا تبتز دول الخليج بتصدير العدو المحتمل مع أن هذه الأسلحة الكبيرة لن تستخدم وستبقى في الصحراء وتتحول إلى خردة وتتلف مع مرور الزمن، على حد قوله

وقال إن أمريكا في الفترة الأخيرة سمحت لدول الخليج بتنويع أسلحتها وشرائها من دول أخرى كروسيا وفرنسا ولكن بمبالغ صغيرة لأن الجزء الأكبر من صفقات الأسلحة يتجه إلى أمريكا.