ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على مدرسة صينية إلى 9 أطفال

أعلنت السلطات المحلية في قضاء "مينغ تشو" لدائرة "يولين" في محافظة شنسي الصينية، اليوم السبت 28 أبريل/نيسان عن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم بالسكين على تلاميذ المدرسة إلى 9 أطفال، وفقا لبيان للسلطات، تم نشره عبر شبكة التواصل الاجتماعي "وايبو".

بكين — سبوتنيك. وذكرت السلطات، أن الهجوم كان مفاجئا وحدث في وقت كان فيه الأطفال يغادرون المدرسة، متوجهين إلى منازلهم في حوالي الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي.

© AP Photo / Eugene Hoshiko مقتل 7 طلاب وإصابة 12 آخرين في هجوم على مدرسة في الصين

وبعد احتجاز المهاجم على الفور أعلنت السلطات، أنه شاب من مواليد 1990 يدعى تشاو، قد درس في هذه المدرسة سابقًا، كان مسلحًا بخنجر، وهاجم أول التلاميذ الذين قابلوه. وأعلن أثناء الاستجواب، إنه بهذه الطريقة كان يريد، أن يزيل إهانة زملائه، الذين أهانوه أثناء الدراسة.

وكانت قد أعلنت السلطات المحلية في قضاء "مينغ تشو" لدائرة "يولين" في محافظة شنسي الصينية، يوم أمس الجمعة، أن مجهولا هاجم طلاب المدرسة الثانوية في "مينغ تشو"، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 7 أطفال وإصابة 12 طفلا بجروح، و تواصل أجهزة الأمن التحقيق، بينما يتلقى الأطفال المصابين العلاج في المستشفى.