استراليا ترسل طائرة عسكرية لمراقبة سفن كوريا الشمالية

قالت ماريس بين وزيرة الدفاع الاسترالية اليوم السبت إن استراليا سترسل طائرة عسكرية لمراقبة السفن الكورية الشمالية التي يُشتبه بنقلها بضائع محظورة في خرق لعقوبات الأمم المتحدة.

© AFP 2018 / KIM JAE-HWAN الجيش الأمريكي يتحدى الصين بإجراء عسكري في أستراليا

وجاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من تعهد زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية خلال اجتماع قمة تاريخي بالعمل من أجل نزع سلاح شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل. ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي من المتوقع أيضا أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال إنه سيواصل الضغط على بيونجيانج من خلال العقوبات التي فرضت في محاولة لكبح جماح برامج كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.

ووعدت استراليا أيضا بمواصلة الضغط اقتصاديا ودبلوماسيا على كوريا الشمالية.

وقالت بين في بيان صحفي إن "استراليا سترسل طائرة دورية بحرية من طراز بي-8إيه بوسيدون إلى اليابان للمساهمة في فرض تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي في منطقتنا