اتفاق حدودي بين الصين والهند

قال فيجاي جوخالي وكيل وزارة الخارجية الهندية إن الهند والصين اتفقتا على تحسين الاتصالات بين قواتهما المسلحة للحفاظ على السلام على الحدود وذلك بعد أشهر من إثارة نزاع بشأن شريط حدودي في جبال الهيمالايا مخاوف من اندلاع حرب بين البلدين الآسيويين.