الكشف عن مكان محتمل للقاء ترامب وكيم جونغ أون

بدأ الصحفيون من جميع أنحاء العالم بإحصاء الأماكن المحتملة لاجتماع غير مسبوق للرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، منذ أن أعلن ترامب عن جاهزيته للقاء الزعيم الكوري الشمالي.

وأكدت عدة مصادر في الأوساط الدبلوماسية الروسية والكورية الجنوبية لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الخيار الأكثر احتمالا للاجتماع الثنائي هو عاصمة منغوليا، أولان باتور.

وأوضح مسؤول دبلوماسي كبير من كوريا الجنوبية للصحيفة أنه من المرجح أن يكون الاجتماع في منغوليا، حيث لا يريد ترامب الذهاب إلى بيونغ يانغ، المكان الذي دعا الزعيم الكوري نظيره الأمريكي للقاء، بينما كيم جونغ أون لا يريد الذهاب إلى سيئول.

© REUTERS / KCNA مستشارو ترامب يحذرون من "فخ" كيم جونغ أون

وقال الرئيس الأمريكي في 27 نيسان/أبريل على خلفية التصريحات الأخيرة لكيم جونغ أون على نزع السلاح النووي، إنه يأمل في "نجاح كبير" في المفاوضات المزمعة.

وفي وقت سابق، وفقا لتقارير أمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي عن 5 أماكن محتملة للقائه مع الزعيم الكوري، بما في ذلك السويد وسويسرا وبلد آسيوي لم يتم الكشف عنه. وفي الوقت نفسه، استبعد اللقاء في بيونغ يانغ وسيئول وبان مون جوم (قرية مهجورة على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية).