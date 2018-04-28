وزير خارجية تركيا: أي حل عسكري في سوريا غير قانوني وغير مستدام

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على ضرورة التمسك بالحل السلمي للأزمة السورية، مشدداً أن أي حل عسكري يعتبر غير قانوني وغير مستدام.

موسكو — سبوتنيك. وقال أوغلو، اليوم السبت، 28 أبريل/نيسان، في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع مع نظيريه الروسي والإيراني إن "الحل السياسي هو الأفضل، وأي حل عسكري غير قانوني ولن يدوم".

© Sputnik . Valeriy Melnikov لافروف: يجب تنسيق الإجراءات الجماعية في صيغة أستانا لتطبيع الأوضاع السورية

وأضاف أوغلو: "علينا أن ننفذ اتفاقيتنا في أستانا، فهناك أطراف تحاول التقليل من جهودنا وهناك عناصر لها جداولها المختلفة، لكن نحن يجمعنا هدف واحد وهو السلام لسوريا".

وتابع: "التطورات الأخيرة على الأرض في سوريا تظهر الحاجة العاجلة لأن يبذل الضامنون جهودهم للوصول إلى السلام".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال إن بلاده ترى ضرورة ملحة لتنسيق الإجراءات الجماعية في صيغة أستانا لتطبيع الأوضاع في سوريا.

وعقدت حتى الآن ثماني جولات من المحادثات بشأن سوريا في أستانا، حيث يستمر النزاع المسلح في سوريا منذ مارس/آذار2011، وكان القرار الرئيسي لهذه المفاوضات هو إنشاء "مناطق خفض التصعيد"، والتي أدت إلى انخفاض كبير في مستوى العنف في البلاد.