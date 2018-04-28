ترامب: يجري الآن تحديد موعد ومكان اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يعمل على تحديد موعد ومكان للقاء نظيره الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، مؤكدا أن التحضيرات تسير بشكل جيد.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم السبت، 28 أبريل/ نيسان: إنه "يجري تحديد موعد ومكان للقاء مع كوريا الشمالية، والأمور تسير بشكل جيد جدا".

وتابع ترامب: "أجريت حديثا مطولا وحيدا مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، كما تحدثت مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لإعلامه بالمفاوضات الجارية".

Just had a long and very good talk with President Moon of South Korea. Things are going very well, time and location of meeting with North Korea is being set. Also spoke to Prime Minister Abe of Japan to inform him of the ongoing negotiations. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 28, 2018

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية، نقلت عن عدة مصادر في الأوساط الدبلوماسية الروسية والكورية الجنوبية، قولهم إن الخيار الأكثر احتمالا للاجتماع بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية هو عاصمة منغوليا، أولان باتور.

وفي وقت سابق، وفقا لتقارير أمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي عن 5 أماكن محتملة للقائه مع الزعيم الكوري، بما في ذلك السويد وسويسرا وبلد آسيوي لم يتم الكشف عنه. وفي الوقت نفسه، استبعد اللقاء في بيونغ يانغ وسيئول وبان مون جوم (قرية مهجورة على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية).