نائب رئيس البرلمان: الحزب الحاكم في أرمينيا سيشارك في الانتخابات البرلمانية

أعلن نائب رئيس البرلمان الأرمني، عضو السلطة التنفيذية للحزب الجمهوري الأرمني، إدوارد شارمانازوف، اليوم السبت، أن الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا سيشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة.

© Sputnik . Asatur Yesayants زعيم المعارضة في أرمينيا يؤكد بحثه الوضع في البلاد مع الرئيس سركسيان

يريفان— سبوتنيك . وقال شارمانازوف للصحفيين: "سنشارك بالطبع في الانتخابات البرلمانية، الحزب الجمهوري هو حزب قوي ومتكامل، وحزب محافظ".

وأشار شارمانازوف، في وقت سابق، إلى أن الحزب لن يقدم مرشحاً لمنصب رئيس وزراء البلاد، وذلك لأن الحزب الجمهوري الأرمني يعمل من منطلق تعزيز الدولة. ووفقا له، كان هذا هو القرار الأوحد، وأن الحزب يحاول تجنب المواجهة وزعزعة استقرار البلاد.

واقترح القائم بأعمال رئيس الوزراء في أرمينيا، كارين كارابتيان، الأربعاء الماضي، إجراء انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوعين.

وقدم كان رئيس الوزراء الأرمني، سيرج سركسيان، استقالته الاثنين 23 نيسان/أبريل، من منصب رئيس الوزراء، على خلفية احتجاجات مستمرة في أرمينيا ولمدة عشرة أيام ضد انتخابه رئيسا للوزراء. و في خطاب خاص حول هذه المسألة، اعترف سركسيان، بأن لديه، في مثل هذا الوضع، العديد من الحلول، ولكنه يرى لنفسه أن الحل في الوضع الراهن هو ترك المنصب.

وبدأت تظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، في 13 نيسان/ أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق، بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "ثورة مخملية" في أرمينيا.