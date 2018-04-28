كواليس زيارة زعيم كوريا الشمالية لجارته... "الزعيم المستبد" ألقي النكات وهكذا تعامل مع الأطفال

شهدت زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إلى كوريا الجنوبية اهتماما إعلاميا غير مسبوق، في ظل سيطرة الذهول على جميع المتابعين من الصورة المغايرة لمن وصفوه بـ"الزعيم المستبد".

وكانت التصرفات الودية غير المسبوقة التي بدرت من الزعيم الكوري الشمالي، محل اندهاش وتركيز الكل.

وحرص زعيم كوريا الشمالية على الابتسام مرارا والتعليق بعبارات تحمل روح الدعابة، كما حرص على أن يربت على الأطفال بحنان ومودة.

وقال منظم حفلات يبلغ من العمر 24 عاما، ويدعى شوي هيون اه: "سمعت كيم يقول نكتة، وهو ما جعلني أدرك أنه إنسان أيضا".

وكانت اللقطة الأبرز حينما أضحك كيم الوفد الكوري الجنوبي بمزاحه عن طبق "النودلز" المشهور في بلاده.

A formation of security guards run alongside Kim Jong Un's car at the #InterKoreanSummit. More coverage: https://t.co/u6fe4E4rzt pic.twitter.com/tTR3Us9FaL — Reuters Top News (@Reuters) April 27, 2018

وركزت عدسات الكاميرات على كيم خلال حديثه مع مون أثناء تناولهما كوبا من الشاي في الهواء الطلق، وبدا أن كيم يستمع باهتمام شديد لنظيره الأكبر سنا.

وقام الإعلام الكوري الجنوبي، بفحص طريقة كتابة كيم في سجل الزوار، لتحليل خط يده، ليوضح خبير في الخطوط أن كيم "شخصية سريعة الانفعال وأنانية".

This is the moment North Korean leader Kim Jong Un crossed the border into South Korea — and other landmark moments from a historic summit between the two countries https://t.co/DxZDB0t7zp pic.twitter.com/ijjE3Co2RS — CNN International (@cnni) April 27, 2018

زوجة الزعيم

وكعادتها، خطفت ري سول جو زوجة الزعيم الكوري الشمالي، الأنظار، وكشف مسؤولون أن وجهها أحمر خجلا عندما قال لها الرئيس الكوري الجنوبي إنها أصبحت شخصية مشهورة.

وتصدرت ري محركات البحث على الإنترنت في كوريا الشمالية، حيث يصفها المستخدمون بأنها "جميلة وطبيعية، كما أنها متواضعة وحسنة السلوك ورشيقة".