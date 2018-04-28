تزامنا مع زيارة بومبيو... تغريدة من الخارجية الأمريكية بشأن السعودية

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية على "تويتر"، إن "للسعودية دوراً قيادياً هاماً في العمل نحو مستقبل سلمي ومزدهر في المنطقة، معتبرة أن الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والسعودية تعمل على تحقيق هذا الهدف للمنطقة".

RT@statedeptspox: التقى الوزير #بومبيو مع وزير خارجية #السعودية عادل الجبير في #الرياض اليوم. تلعب المملكة العربية السعودية دورا هاما في قيادة العمل نحو مستقبل آمن ومزدهر للمنطقة. ووجود شراكة أمريكية سعودية أمر هام لتحقيق هذا. @USAinKSA @AdelAljubeir pic.twitter.com/9zHBdtVd41 — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

ووصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو إلى الرياض، في وقت سابق، اليوم السبت، في بداية جولة إقليمية تشمل الأردن وإسرائيل.

واستهل الوزير مايك بومبيو مهامه بعد يوم من أدائه اليمين الدستورية لتولي منصب وزير الخارجية الأمريكي، بزيارة إلى الشرق الأوسط يزور خلالها السعودية والأردن وإسرائيل، وسيناقش بومبيو، خلال جولته بالشرق الأوسط، الاتفاق النووي الإيراني، والأزمة في اليمن وسوريا.