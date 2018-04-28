الرئيس التركي السابق يعلن موقفه من الانتخابات الرئاسية

قال الرئيس التركي السابق، عبد الله غل، إنه لن يترشح للرئاسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 يونيو/ حزيران.

وتابع غل في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت 28 أبريل/ نيسان أن النقاشات حول ترشحه للرئاسة تمت بمعزل عنه، "شاركت فيها شخصيات تثق بتجربتي-أي غل- وقدراتى على قيادة الدولة"، حسب وكالة الأناضول.

© AFP 2018 / ADEM ALTAN / AFP أردوغان لزعيم المعارضة: رشح نفسك في الانتخابات الرئاسية

وأكد غل أنه لن يتهرب من المسؤولية "إذا حصل توافق واسع النطاق"، وهو ما لم يتحقق في نهاية المباحثات التى أجراها رئيس حزب السعادة المعارض مع عدد من الأطراف.

وقال غل أن ترشحه للانتخابات الرئاسية لم يعد وارد و"ضميري مرتاح أمام التاريخ، ولا أريد التعليق على بعض الانتقادات اللائقة وغير اللائقة بحقي".

ويرى الرئيس التركي السابق أن تركيا تواجه مشاكل وجودية كبيرة فى الخارج، مضيفا أن الهواجس الاقتصادية وصلت إلى مستويات عالية.

وأعلن غل أنه يلتقى الرئيس أردوغان بين الحين والآخر لمناقشة القضايا والأمور الهامة المتعلقة بشؤون البلاد.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الانتخابات ستجرى في 24 يونيو/ حزيران، قبل أكثر من عام على موعدها المقرر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، موضحا أن البلاد بحاجة عاجلة للانتقال إلى النظام الرئاسي التنفيذي.

وقال أردوغان إنه اتخذ القرار بعد التحدث إلى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي.