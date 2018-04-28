البنتاغون يصدر بيانا جديدا بشأن حمل كوريا الشمالية على نزع سلاحها النووي

أكد وزير الدفاع الأمريكي، جايمس ماتيس، ونظيره الكوري الجنوبي، سونغ-يونغ-مو، على التمسك بالطرق الدبلوماسية لدفع كوريا الشمالية نحو التخلي عن سلاحها النووي.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية، دانا وايت، في بيان "الوزير ماتيس والوزير سونغ عبرا عن التزام حقيقي بالحل الدبلوماسي المؤدي إلى نزع كامل، ومؤكد، ولا رجعة فيه للسلاح النووي لكوريا الشمالية، والذي انعكس في عدة قرارات من مجلس الأمن بالأمم المتحدة".

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وبحسب البيان فإن "الوزير ماتيس أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بالدفاع عن جمهورية كوريا الجنوبية مستخدمة كل ما لديها من إمكانات".

وتبنى الزعيمان الكوري الشمالي كيم يونغ أون والجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم أمس الجمعة، إعلانا حمل اسم القرية، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

وينهي الإعلان حالة العداء بين شطري شبه الجزيرة الكورية القائمة منذ 65 عاما.

وتأتي هذه القمة قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، والذي كشف عن لقاء وزير خارجيته مايك بومبيو سرا بزعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة إلى إجراء تجارب نووية أو تجارب لإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات لأنها استكملت التسلح النووي.