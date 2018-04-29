المعارضة الأرمنية تعد بإجراء مظاهرة حاشدة في يريفان يوم الأحد

وعد زعيم المعارضة في أرمينيا، نيكول باشينيان، أنصاره استئناف أعمال الاحتجاج في يريفان يوم الأحد.

يريفان — سبوتنيك. وأكد باشينيان على أن المظاهرة ستجري "على نطاق واسع".

© Sputnik . Asatur Yesayants زعيم المعارضة الأرمينية يؤكد استعداده لشغل منصب رئيس الوزراء

ويذكر أن القائم بأعمال رئيس الوزراء في أرمينيا، كارين كارابتيان، كان قد اقترح، يوم الأربعاء الماضي، إجراء انتخابات برلمانية جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ نحو أسبوعين.

وتجدر الإشارة، إلى أن رئيس الوزراء الأرمني، سيرج سركسيان، كان قد قدم استقالته يوم الاثنين 23 نيسان/أبريل، من منصب رئيس الوزراء، على خلفية احتجاجات مستمرة في أرمينيا ولمدة عشرة أيام ضد انتخابه رئيسا للوزراء.

وفي خطاب خاص حول هذه المسألة، اعترف سركسيان، بأن لديه، في مثل هذا الوضع، العديد من الحلول، ولكنه يرى لنفسة أن الحل في الوضع الراهن هو ترك المنصب.

Armenian opposition leader calls for more protests: Interfax https://t.co/nyTfzbtm6t pic.twitter.com/qPubjh708y — Reuters Top News (@Reuters) April 28, 2018

ويذكر أن تظاهرات الاحتجاج ضد انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، بدأت في 13 نيسان/أبريل الجاري، حيث اتهمت المعارضة الرئيس السابق، بسوء إدارة أمور البلاد وتدهور حالتها الاقتصادية، معلنة بدء "ثورة مخملية" في أرمينيا.

ومن الجدير بالذكر، أن البرلمان الأرمني وافق، يوم الثلاثاء 17 نيسان/أبريل، على انتخاب سركسيان رئيسا للوزراء، وذلك بعد الموافقة على إدخال تعديلات على دستور البلاد، يتحول بموجبها نظام الحكم في أرمينيا إلى نظام برلماني، يتمتع من خلاله رئيس الوزراء بصلاحيات أوسع.