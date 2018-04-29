ترامب يعتقد اجتماعا مع كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، إن الولايات المتحدة "لا تلعب الألعاب" مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعه مع زعيم البلاد كيم جونغ أون خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.

واشنطن — سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي في اجتماع حاشد في ميشيغان "نحن لا نلعب"، مشيرا إلى أن "الكثير من الأشياء الجيدة "تحدث في كوريا الشمالية".

© REUTERS / Carlos Barria ترامب يهدد مؤيدي استضافة المغرب لكأس العالم... والفيفا يرد

وأضاف ترامب أن منتقدوه قالوا قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، إن تصرفات الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية يمكن أن تؤدي إلى حرب نووية، وقال في هذا الشأن "لا، بمساعدة القوة، سنتجنبها".

وتبنى الزعيمان الكوري الشمالي كيم يونغ أون والجنوبي مون جيه إن، عقب لقاء قمة عقداه في قرية الهدنة الحدودية بانمونجوم أمس الجمعة، إعلانا حمل اسم القرية، أكدا فيه نيتهما السعي إلى نزع السلاح النووي الكامل في شبه الجزيرة الكورية، وتحسين العلاقات الثنائية، والسعي من أجل الرخاء المشترك وإعادة توحيد البلدين على أساس سلمي.

وينهي الإعلان حالة العداء بين شطري شبه الجزيرة الكورية القائمة منذ 65 عاما.

وتأتي هذه القمة قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع بين الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي، والذي كشف عن لقاء وزير خارجيته مايك بومبيو سرا بزعيم كوريا الشمالية في بيونغ يانغ.

وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت، يوم 21 نيسان/أبريل، أنه اعتبارا من هذا التاريخ، ستتوقف عن إجراء تجارب نووية وإطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، مشيرة إلى أن بيونغ يانغ لم تعد بحاجة إلى ذلك لأنها استكملت التسلح النووي.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق، أنه يعمل على تحديد موعد ومكان للقاء نظيره الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، مؤكدا أن التحضيرات تسير بشكل جيد.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أمس السبت، 28 أبريل/ نيسان: إنه "يجري تحديد موعد ومكان للقاء مع كوريا الشمالية، والأمور تسير بشكل جيد جدا".