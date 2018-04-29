بوشكوف: أوروبا ستستاء من الشروط أمريكا التجارية لكن ستقبلها

موسكو — سبوتنيك. وكتب بشكوف مدونة صغيرة على صفحته على "تويتر": "أن الولايات المتحدة تعتزم إملاء شروط التبادل التجاري على أوروبا، وأوروبا ستكون مستاءة، لكنها ستقبل بالشروط، فضلا عن أنه لا يوجد لدى أوروبا القدرة على مواجهة الولايات المتحدة".
ولوح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض ضرائب على واردات السيارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وذلك كرد على ما وصفه بالرسوم الضخمة التي تفرضها أوروبا على شركات بلاده العاملة هناك.
وعبر حينها رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في بيان عن أسفه الشديد لهذه الخطوة، والتي وصفها بأنها تمثل تدخلا سافرا لحماية الصناعة المحلية الأمريكية، مشيرًا إلى أنها لا تستند إلى أي مبرر يرتبط بالأمن القومي، ومؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيرد، خلال أيام قلائل بـ "مقترح وقائي يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
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