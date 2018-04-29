زعيم كوريا الشمالية يدعو لمنع سفك الدماء ويعد بعدم استخدام القوة

قال ممثل عن إدارة رئيس كوريا الجنوبية، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، إن زعيم كوريا الديمقراطية حث على منع سفك الدماء في المستقبل ووعد بعدم استخدام القوة.

ونقل مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله خلال اجتماعه مع مون إنه سيغلق موقع التجارب النووية في مايو/أيار على مرأى من العالم الخارجي كله، بحسب رويترز.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يعتقد اجتماعا مع كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة

وقالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية قبل اجتماع القمة إن بيونغ يانغ ستعلق فورا التجارب النووية والصاروخية وتلغي موقعها للتجارب النووية وستسعى بدلا من ذلك إلى تحقيق النمو الاقتصادي والسلام.

وقال البيت الأزرق إنه تأكيدا لهذا النبأ قال كيم لمون إنه سيدعو خبراء وصحفيين من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لضمان"شفافية" إغلاق المنشآت.

وكان مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن قد أعلن، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مون أن تأكيد زعيمي الكوريتين من جديد استهدافهما نزع السلاح النووي بشكل كامل خلال اجتماعهما يوم الجمعة تعد أنباء طيبة للعالم.

وقالت رويترز إن مون وترامب اتفقا خلال اتصال هاتفي، جرى في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون والتي قال ترامب إنها ستعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.