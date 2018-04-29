توافق أمريكي ياباني بشأن قمة الكوريتين

أعلن مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، إن آبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب رحبا باجتماع القمة الذي عُقد بين الكوريتين بوصفه خطوة إيجابية من أجل نزع السلاح النووي و"خطوة تاريخية" نحو تحقيق السلام والاستقرار في شمال شرق آسيا.

وكان زعيما كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية قد تعهدا خلال اجتماع قمة تاريخي يوم الجمعة بالعمل على "نزع السلاح النووي بشكل كامل" من شبه الجزيرة الكورية، ولكن ترامب قال إنه سيواصل الضغط على بيونغ يانغ من خلال العقوبات قبل اجتماعه غير المسبوق مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بحسب رويترز.

© REUTERS / JONATHAN ERNST ترامب يعتقد اجتماعا مع كوريا الشمالية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة

وذكر مكتب رئيس الوزراء الياباني في سيلق بيان:

إن هذه التصريحات جاءت خلال اتصال هاتفي استمر 30 دقيقة بين آبي وترامب يوم السبت اتفقا خلاله أيضا على أهمية اتخاذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة نحو نزع السلاح النووي.

ونقلت تصريحات نشرها مكتب آبي عنه قوله للصحفيين في ساعة متأخرة من السبت إن "أهم شيء هو ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ إجراءات محددة في المستقبل".

واتفق ترامب ونظيره الكوري الجنوبي مون جيه-إن أيضا على ضرورة عقد قمة مبكرة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والتي قال ترامب إنها ستعقد خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة.