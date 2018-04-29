وزير الخارجية الأمريكي: تحدثت مع زعماء السعودية عن ضرورة الوحدة الخليجية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه " تحدث مع المسؤولين في السعودية عن أهمية أن يكون هناك وحدة خليجية".

القاهرة — سبوتنيك. واتهم بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السعودي عادل الجبير في الرياض، اليوم الأحد، 29 أبريل/نيسان، إيران بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الإرهاب في العالم، معرباً عن رغبة بلاده في ضمان عدم حيازة إيران على أي أسلحة نووية.

© REUTERS / HANDOUT الجبير: يجب فرض المزيد من العقوبات على إيران ونؤيد تعديل الاتفاق النووي

وقال بومبيو: "إيران تزعزع استقرار هذه المنطقة بأكملها عن طريق ميليشياتها والمجموعات الإرهابية التي تدعمها وتزودها بالسلاح في اليمن". مضيفا "نريد أن نضمن أنها لن تحوز أي سلاح نووي".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، تقريرا، كشفت فيه تفاصيل وكواليس ما دار وراء الأبواب المغلقة، خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، الأولى إلى السعودية.

وتابعت الصحيفة قائلة "في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى حفر قناة على طول حدودها مع قطر وإلقاء نفايات نووية قريبة منها، وجه بومبيو رسالة قصيرة غاضبة: "كفى، أوقفوا تلك المقاطعة". ونقلت الصحيفة كواليس ما دار خلف الأبواب المغلقة، عن مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية، حصر تلك الاجتماعات المغلقة في الرياض، ورفض الإفصاح عن هويته لأنه غير مخول له الحديث عن تلك التفاصيل مع الإعلام.