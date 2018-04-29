روحاني يهاجم ترامب ويصفه بـ"بذيء اللسان"

هاجم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد 29 أبريل/نيسان، وقال إنه "فرد بذيء اللسان جدا".

وجاءت تصريحات روحاني، خلال المهرجان الوطني الـ29 لتكريم العمال وفرق العمل والوحدات النموذجية، ونشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب: يجب أن نضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي

وقال روحاني في المهرجان: "هناك مؤامرة يحيكها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية، تتمثل في بث اليأس والإحباط في صفوف الشعب الإيراني، وهذا النوع من التفكير المتشائم الذي يصف أن الأحوال تزداد سوءا يوما بعد يوم وسنة بعد سنة تفكيرا خاطئا".

وتابع "هذا الفرد الذي تولى منصبا في أمريكا مؤخرا، وهو بذيء اللسان جدا، ويتحدث عن إيران بالسوء على الدوام، قال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ترى عام ذكرى ثورتها الأربعين".

ومضى بقوله "ها نحن، رغم أنفه، دخلنا في عام ثورتنا الأربعين، وسننهي العام بمزيد من النشاط والنجاح، وسنحتفل فبراير المقبل بذكرى عام ثورتنا الـ41".

ويوجه دوما الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انتقادات لاذعة تجاه طهران، وهدد مؤخرا بمراجعة وتعديل الاتفاق النووي الموقع مع إيران، وهو ما أثار ردود فعل سلبية عديدة من جانب الحكومة الإيرانية.