بوتين يؤكد التزام بلاده بدعم تطبيع العلاقات بين الكوريتين

موسكو- سبوتنيك وأكد الرئيس الروسي، خلال الاتصال، التزام بلاده بالإسهام في دعم تطبيع العلاقات بين الكوريتين، وذلك بعد القمة التاريخية التي جمعت رئيس كوريا الجنوبية ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
وأضاف البيان "قدم رئيس كوريا الجنوبية تفاصيل عن نتائج اجتماعه في بانمونغوم مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".
من جانبه، أكد الرئيس الروسي على "التزام روسيا بمواصلة مساعدتها لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، وعلى وجه الخصوص، من خلال تنفيذ المشاريع الثلاثية في مجال البنية التحتية والطاقة الرئيسية".
ورحب الطرفان بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال اللقاء بين رئيسي الكوريتين، كما اتفقا على إجراء المزيد من التواصل.
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