السفير الإثيوبي لدى روسيا يشير لتداعيات مشكلة جنوب السودان على بلاده

أعلن سفير إثيوبيا لدى روسيا، غروم أباي تيموشيه، أنه "لا بد للجميع إدراك أن قضية جنوب السودان لا ترتبط فقط بالسودانيين"، مشيرا إلى أن إثيوبيا تشعر بتداعيات هذه الأزمة أيضا.

موسكو- سبوتنيك . وقال تيموشيه في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك": "إن جنوب السودان مأساة… في نهاية المطاف يجب على الجميع الإدراك بأن قضية جنوب السودان ليست مقتصرة على جنوب السودان فقط، فنحن في إثيوبيا نشعر بتأثير المشكلة، لأننا نشارك حدودنا مع جنوب السودان، ولدينا قبائل تعيش على جانبي الحدود، لذا فمتى تحدث مشكلة في جنوب السودان، يحدث تدفق للاجئين في إثيوبيا".

وأشار السفير الإثيوبي إلى أنه كل مرة تشهد جنوب السودان مشكلة أو توترا، فإن إثيوبيا تشهد موجة جديدة من اللاجئين.

وشدد السفير على أن "إثيوبيا اليوم تستضيف ما يقرب من 900 ألف لاجئ من جنوب السودان والصومال والسودان ولاجئين آخرين، يؤثر على التماسك الاجتماعي، ويعجز الموارد، ويُصعب تقديم وسائل الراحة والتعليم والصحة".

الجدير بالذكر أن اجتماع دول الهيئة التنمية لدول شرق أفريقيا الحكومية "الإيقاد" قرر إجراء جولة تفاوضية مع أطراف النزاع المختلفة لتقريب وجهات النظر، للوصول إلى تتفهم حول ترتيبات الأمنية.

وكانت حكومة جنوب السودان ومجموعة المعارضة المسلحة بقيادة، ريك مشار، قد وقعتا على أكثر من اتفاقية لوقف الحرب والعنف بين الجانبين، لكن دون جدوى حيث استمرت الاشتباكات العسكرية منذ انطلاق شرارتها الأولى في أواخر العام 2013.