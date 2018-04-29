السفير الإثيوبي لدى روسيا يشير لتداعيات مشكلة جنوب السودان على بلاده

وأشار السفير الإثيوبي إلى أنه كل مرة تشهد جنوب السودان مشكلة أو توترا، فإن إثيوبيا تشهد موجة جديدة من اللاجئين.
وشدد السفير على أن "إثيوبيا اليوم تستضيف ما يقرب من 900 ألف لاجئ من جنوب السودان والصومال والسودان ولاجئين آخرين، يؤثر على التماسك الاجتماعي، ويعجز الموارد، ويُصعب تقديم وسائل الراحة والتعليم والصحة".
الجدير بالذكر أن اجتماع دول الهيئة التنمية لدول شرق أفريقيا الحكومية "الإيقاد" قرر إجراء جولة تفاوضية مع أطراف النزاع المختلفة لتقريب وجهات النظر، للوصول إلى تتفهم حول ترتيبات الأمنية.
وكانت حكومة جنوب السودان ومجموعة المعارضة المسلحة بقيادة، ريك مشار، قد وقعتا على أكثر من اتفاقية لوقف الحرب والعنف بين الجانبين، لكن دون جدوى حيث استمرت الاشتباكات العسكرية منذ انطلاق شرارتها الأولى في أواخر العام 2013.
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