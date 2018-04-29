ممثل مصر يشيد بتخصيص يوم للتضامن مع الشعب السوري خلال منتدى يالطا

قال شريف جاد، رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، إن مشاركته في منتدى يالطا الاقتصادي، الذي أقيم في الفترة من 18 إلى 23 إبريل/ نيسان، جاءت تمثيلا لمصر في المنتدى.

وأضاف جاد، في تصريحات لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد 29 إبريل/ نيسان، أن المنتدى، الذي انعقد بمشاركة 3000 شخصية من 70 دولة في دورته الرابعة بمدينة يالطا، حقق مكاسب جيدة في الشأن السوري.

وأوضح رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، وهو أيضا مدير الأنشطة الثقافية في المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، أنه في ختام المنتدى تم تخصيص يوما للتضامن مع الشعب السوري في كفاحه ضد الإرهاب، وضرورة مساعدة سوريا في إعادة البناء بعد الدمار الذي حل بالبلاد.

وحسب جاد، فقد تحدث أمام المنتدى عن أهمية دعم الدولة لتنمية العلاقات الثقافية بين الشعوب، وأن الثقافة والفنون هما القوى الناعمة لمد جسور التواصل، مع ضرورة فتح آفاق جديدة لشباب البلدين من خلال المجتمع المدني.

ونقل جاد، ترحيب المصريين بعودة الطيران الروسي المباشر للقاهرة، مؤكدا أن عودة الطيران "الشارتر" للغردقة وشرم الشيخ يساهم في تطوير العلاقات الثنائية في مجال السياحة.

يذكر أن منتدى "يالطا" الاقتصادي، منتدى دولي تنظمه حكومة القرم برعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ عام 2015، وتزداد أهميته الدولية حيث بدأ بـ 600 مشارك من 13 دولة.

وجاءت الدورة الرابعة بمشاركة دولية واسعة، كان أبرزها ممثلي دول أمريكا وفرنسا وإنجلترا، وتناول المنتدى العديد من القضايا المعاصرة وعلى رأسها اختيار عام 2018 عاما للعمل التطوعي.

وضمت أجندة المنتدى قضايا مستقبل العلاقات الدولية ودور منظمات المجتمع المدني في التنمية ومستقبل روسيا والعالم في عيون الشباب ومستقبل التكنولوجيا كعنصر أساسي في التنمية والاستمرار في مشروع التنمية الشاملة لمنطقة القرم وتسهيل مهمة الاستثمار أمام الأجانب في إطار استراتيجية "القرم 2030" لتحويل القرم لمنتجع سياحي عالمي.

وتطرق المنتدى لقوانين حماية الملكية الفكرية، ووضع آليات للتعامل مع الأزمات، ووضع القوانين اللازمة للحفاظ على البيئة وإعداد الكوادر المتخصصة للعمل في سوق الاستثمار والعمل على تطوير المدن والقرى.

وتناولت إحدى ندوات المنتدى أهمية المصداقية الإعلامية، كأحد أجنحة التنمية وقول الحقيقة والابتعاد عن الزيف، كما تناول دور الرياضة في مد جسور التواصل بين الشعوب، ورفض التدخل السياسي في الرياضة، وجاء ذلك بمشاركة البطلة الأولمبية وبطلة العالم في الجمباز الإيقاعي آلا شيشكينا.